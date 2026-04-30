Элитный особняк Александра Петрова подорожал до 95 млн рублей

Дом актера Петрова вырос в цене в два раза

Загородный дом российского актера Александра Петрова подорожал до 95 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на собственный источник.

В 2025 году актер приобрел коттедж площадью около 500 кв. м в элитном поселке «Ильинские холмы». Тогда журналисты оценивали покупку минимум в 55-80 млн рублей. По данным на апрель 2026 года, утверждает канал, аналогичные дома в поселке стоят от 95 до 380 млн рублей.

До этого Петров жил в двухуровневом таунхаусе в ЖК с закрытой территорией у метро «Красносельская». Жилье оценивалось в 57 миллионов рублей и было выставлено на продажу.

В 2025 году Петров рассказывал, что купил новый дом «интуитивно».

«Нашли самостоятельно на просторах Интернета, приехали и купили. Просто потому что почувствовали — это наше!» — писал Петров.

