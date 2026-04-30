Андрею Губину пришлось переехать в арендованный дом из своего жилья

Певец Андрей Губин празднует день рождения в арендованном загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Артист, которому исполнилось 52 года, арендовал дом у друга. По словам близких, исполнителя сильно раздражал шум строительных работ под окнами квартиры. Перед отъездом Губин якобы попросил соседок забрать себе все его цветы от поклонниц.

Кроме букетов, поклонники несут к дверям Губина подарки. Каждый год его фанатское сообщество скидывается на сюрприз Губину — сертификат в спортивный магазин или наличные. В прошлом году поклонницам удалось собрать в конверт 70 тысяч рублей.

