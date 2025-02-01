Петров продал квартиру, где жил с Милославской, чтобы купить дом для жены

Российский актер Александр Петров продал квартиру, где жил со своей бывшей девушкой Стасей Милославской, чтобы купить дом для жены Виктории Антоновой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Петров выставил двухэтажные апартаменты в Басманном районе Москвы на продажу около года назад и в итоге продал квартиру за 57 млн рублей. В октябре 2023 года артист оценивал жилье в 60,6 млн, но желающих покупать жилье за эту цену не нашлось.

Александр Петров тайно женился на Виктории Антоновой осенью 2023 года. Сейчас пара ожидает первенца.

Накануне Петров рассказал, что купил дом «интуитивно». Двухэтажный дом премиум-класса с панорамными окнами, по данным издания, обошелся ему в 59 млн рублей.

«Нашли самостоятельно на просторах Интернета, приехали и купили. Просто потому что почувствовали — это наше!» — писал Петров.

Ранее Александр Петров доказал готовность к отцовству.