Тодоренко снимется в кино

Телеведущую Регину Тодоренко утвердили на роль в кино
Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко рассказала на препати премии RU TV, что ее утвердили на роль в кино. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».
Тодоренко не поделилась подробностями роли.

«Я каждые пять лет пытаюсь менять профессию. Сегодня меня утвердили на роль в кино. Вчера я была в Кремле, мы отыграли в «Маску»», — рассказала блогерша.

Тодоренко снималась в 10 проектах. Среди них сериал «Ненормальная», а также фильмы «Любовь со второго взгляда», «Небриллиантовая рука» и «Елки-10».

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава. В сентябре 2025-го в семье артистов появился на свет третий сын Федор.

В апреле 2026-го Тодоренко сравнила своего Топалова с домашним животным. Она пошутила, что в ее доме живет большой медведь.

Ранее Регина Тодоренко устала от сильных женщин.

 
