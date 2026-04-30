Бабичев о шансах Иришки Чики‑Пики на сцене: «Какие-то быдло-пати»

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев заявил, что шансы треш-блогерши Иришки Чики‑Пики, которая недавно объявила о старте музыкальной карьеры, стать полноценной артисткой невелики. Об этом эксперт заявил изданию «Абзац».

Бабичев уверен, что роль Чики‑Пики на мероприятиях, скорее, сведут к «элементу перчинки» — гостю, который развлекает публику своим эпатажным образом.

«Она станет украшением с налетом стеба. Мы видим, какой повальный тренд сейчас на 1990-е — начало 2000-х. А 1990-е — это в том числе и какие-то быдло-пати, вечеринки с налетом каких-то саун, странного происхождения денег, разврата и прочего», — сказал эксперт.

Продюсер считает, что без вокальных данных и глубокой связи с аудиторией ни одному из «поющих блогеров» не получится долго продержаться на сцене.

Артист, считает Бабичев, должен делиться энергетикой и оставлять впечатление. В случае с Иришкой Чики‑Пики речь идет скорее о кратковременном эффекте — как, например, у таких звезд шоу‑бизнеса, как Никита Джигурда или Гоген Солнцев.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что продолжает общаться с Пугачевой.