Пригожин сравнил Киркорова с гладиатором

Продюсер Иосиф Пригожин в Telegram-канале поздравил певца Филиппа Киркорова с днем рождения.

Пригожин пожелал Киркорову оставаться «таким же неугомонным».

«Ты как гладиатор, который видит цель и не видит препятствий. Эпатажный, порядочный и очень ранимый. Будь здоров. Начинаем готовиться к твоему юбилею», — поделился шоумен.

30 апреля Киркорову исполнилось 59 лет. В марте 2025-го артист назвал себя первым российским рэпером во время презентации своего нового музыкального альбома Uno. В него вошли как новые треки исполнителя, так и старые хиты. Артист выпустил альбом впервые за шесть лет.

28 апреля 2026-го Киркоров рассказал, что украсил террасу арт-объектами с его кумирами. На веранде певца стоят огромные изображения Виктора Цоя, Фредди Меркьюри и Владимира Высоцкого. Они сделаны из винных пробок. Как подчеркнул певец, арт-объекты расположены на террасе с видом на храм Христа Спасителя.

