Киркоров захотел улететь на Луну со своим новым питомцем

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что хотел бы улететь на Луну со своим питомцем — собакой породы мальтипу по имени Леонардо. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ. ТВ».

«Не знаю, как МКС, но на Луну бы я полетел», — сказал артист.

Так он отметил на вопрос журналистов о возможной поездке в космос. Певец отметил, что у него есть песня под названием «Луна» на его виниловом альбоме. По его мнению, он смог бы нормально пережить полет, поскольку у него нет проблем со здоровьем. С щенком в космосе ему было бы не так одиноко, добавил он.

«Мой маленький сыночек», — сказал Киркоров о Леонардо.

Щенок породы мальтипу (смесь мальтийской болонки и пуделя) появился у Киркорова в конце марта 2026 года, он купил его за 1 млн рублей. О нем певец рассказал в посте на странице в социальной сети. Киркоров также опубликовал фотографию с питомцем и заявил о новом члене семьи. 22 апреля он представил публике щенка по кличке Леонардо на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

Ранее Киркоров высказался о растущей популярности своего щенка.