Чет Бейкер обошел Фрэнка Синатру: раскрыт джазовый чарт России

«КИОН Музыка»: Луи Армстронг стал лидером джазового чарта России в 2026 году

Луи Армстронг возглавил список самых популярных джазовых исполнителей в России в 2026 году. Об этом стало известно «Газете.Ru» из исследования сервиса «КИОН Музыка».

Аналитики выяснили, что интерес к джазу в стране вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом. И если Армстронг, безусловно, является самым популярным исполнителем, то за ним также следуют Чет Бейкер и Фрэнк Синатра.

Среди прочего в топ-10 вошли Рой Айерс, Херби Хэнкок, Элла Фицджеральд, Рей Чарльз, Джон Колтрейн, Оскар Питерсон и Чарли Паркер.

В исследовании выяснили, что самой любимой песней у россиян стала «What A Wonderful World» Луи Армстронга. На втором месте оказалась «Everybody Loves The Sunshine» Роя Айерса, а на третьем — «My Funny Valentine» Чета Бейкера. Замкнули топ-5 «In The Wee Small Hours Of The Morning» Фрэнка Синатры и «Cantaloupe Island» Херби Хэнкока.

Чаще всего джазовые треки слушали в Ростовской области, Новосибирской и Самарской областях, Якутии и Санкт-Петербурге.

Исследование было проведено к Международному дню джаза, который отмечается 30 апреля.

Ранее сообщалось, что музкритик Евгений Бабичев предрек крах музыкальной карьере Иришки Чики‑Пики