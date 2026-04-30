Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Чет Бейкер обошел Фрэнка Синатру: раскрыт джазовый чарт России

«КИОН Музыка»: Луи Армстронг стал лидером джазового чарта России в 2026 году
Wikimedia Commons

Луи Армстронг возглавил список самых популярных джазовых исполнителей в России в 2026 году. Об этом стало известно «Газете.Ru» из исследования сервиса «КИОН Музыка».

Аналитики выяснили, что интерес к джазу в стране вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом. И если Армстронг, безусловно, является самым популярным исполнителем, то за ним также следуют Чет Бейкер и Фрэнк Синатра.

Среди прочего в топ-10 вошли Рой Айерс, Херби Хэнкок, Элла Фицджеральд, Рей Чарльз, Джон Колтрейн, Оскар Питерсон и Чарли Паркер.

В исследовании выяснили, что самой любимой песней у россиян стала «What A Wonderful World» Луи Армстронга. На втором месте оказалась «Everybody Loves The Sunshine» Роя Айерса, а на третьем — «My Funny Valentine» Чета Бейкера. Замкнули топ-5 «In The Wee Small Hours Of The Morning» Фрэнка Синатры и «Cantaloupe Island» Херби Хэнкока.

Чаще всего джазовые треки слушали в Ростовской области, Новосибирской и Самарской областях, Якутии и Санкт-Петербурге.

Исследование было проведено к Международному дню джаза, который отмечается 30 апреля.

Теперь вы знаете
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!