Прохор Шаляпин рассказал, как стал жертвой непогоды в Москве

Певец Прохор Шаляпин заявил, что во время недавней непогоды в Москве на его новый автомобиль упало дерево. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере песни Анастасии Волочковой «Кто эти люди».

По его словам, он паркует машину во дворе на неподземный паркинг. Артист уточнил, что смог решить данную проблему благодаря дружбе с местными дворниками, которые всегда помогают ему во всем. Он добавил, что сам он не пострадал от непогоды, потому что в этот момент находился дома.

Шаляпин добавил, что этот случай не испортил его настроение, потому что автомобиль застрахован.

«У меня полная страховка. Ну, упала ветка, ничего страшного. Главное, что я сейчас у Анастасии Волочковой. Мы на мероприятии», — добавил артист.

Он приобрел китайский кроссовер Lixiang за 9 млн рублей в октябре 2025 года. Артист в шутку назвал машину в честь телеведущей Ляйсан Утяшевой.

До этого Прохор Шаляпин призвал москвичей перебираться с окраин города в центр. Он пояснил, что однажды он выступал в столичном районе Капотня и еле выбрался оттуда. По его словам, после выступления он столкнулся с трудностями с дорогой обратно и не мог вызвать такси без привязки банковской карты.

