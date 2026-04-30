«Простите меня, Капотня»: Шаляпин призвал москвичей перебираться с окраин в центр

Певец Прохор Шаляпин призвал москвичей перебираться с окраин в центр
Певец Прохор Шаляпин призвал москвичей перебираться с окраин города в центр. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере песни Анастасии Волочковой «Кто эти люди».

Он пояснил, что однажды он выступал в столичном районе Капотня и еле выбрался оттуда.

«Кошмар! Простите меня, Капотня. Я вас всех люблю, но как-то хочется всех переселить оттуда. Люди, давайте как-то перебираемся все поближе к центру. Не хочу очернять район, а то меня запинают потом», — сказал Шаляпин.

По его словам, после выступления он столкнулся с трудностями с дорогой обратно и не мог вызвать такси без привязки банковской карты. Артист пояснил, что он принципиально оплачивает транспортные услуги наличными.

18 апреля Прохор Шаляпин заявил, что артисты не обязаны бесплатно выступать на концертах в честь 9 мая. Он подчеркнул, что бывают исключения в виде благотворительности. Он заявил, что готов выступить бесплатно перед малоимущими или пенсионерами, если мероприятие сделано не с целью заработка. Артист уточнил, что периодически проводит бесплатные концерты в хосписах и госпиталях.

Ранее Ольга Бузова рассказала о негативном влиянии Шаляпина.

 
