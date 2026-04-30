Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

В Кремле высказались об удалении сериала «Метод-3» с Хабенским с видеосервисов

Песков назвал прерогативой Минкульта вопрос удаления сериала «Метод 3»
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге назвал прерогативой Минкульта удаление третьего сезона сериала «Метод» с российских видеоплатформ.

Представителя Кремля спросили, будут ли власти следить за практикой запретов в сфере культуры и проверять, чтобы создатели контента понимали их причины. Чиновник ответил, что в этом никто не должен сомневаться.

«Речь идет о выполнении действующих законов, мы все должны следовать духу и букве закона, но если есть какие-то проблемы, <...> то, разумеется, их нужно в рабочем порядке обсуждать», — сказал Песков.

Он добавил, что каждым конкретным случаем занимается Минкульт или другие ведомства.

28 апреля онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» удалили третий сезон сериала «Метод», главную роль в котором исполнил Константин Хабенский. Как сообщил продюсер Владимир Маслов, такое решение было принято в рамках требования властей, хотя продолжение сериала не отличается от других известных представителей жанра. Оказалось, что Минкульт после жалобы гражданина выдал заключение о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные ценности.

Ранее Хабенский отреагировал смайликом на новость об удалении «Метода-3».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
