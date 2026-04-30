В Кремле высказались об удалении сериала «Метод-3» с Хабенским с видеосервисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге назвал прерогативой Минкульта удаление третьего сезона сериала «Метод» с российских видеоплатформ.

Представителя Кремля спросили, будут ли власти следить за практикой запретов в сфере культуры и проверять, чтобы создатели контента понимали их причины. Чиновник ответил, что в этом никто не должен сомневаться.

«Речь идет о выполнении действующих законов, мы все должны следовать духу и букве закона, но если есть какие-то проблемы, <...> то, разумеется, их нужно в рабочем порядке обсуждать», — сказал Песков.

Он добавил, что каждым конкретным случаем занимается Минкульт или другие ведомства.

28 апреля онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» удалили третий сезон сериала «Метод», главную роль в котором исполнил Константин Хабенский. Как сообщил продюсер Владимир Маслов, такое решение было принято в рамках требования властей, хотя продолжение сериала не отличается от других известных представителей жанра. Оказалось, что Минкульт после жалобы гражданина выдал заключение о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные ценности.

Ранее Хабенский отреагировал смайликом на новость об удалении «Метода-3».