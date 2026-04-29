Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Появились подробности о похоронах народного артиста России Ляпидевского

ТАСС: народного артиста РФ Роберта Ляпидевского кремируют
Народного артиста России Роберта Ляпидевского кремируют. Об этом сообщил представитель семьи в беседе с ТАСС.

«Похороны — на Новодевичьем кладбище. Роберт Анатольевич будет кремирован. Готовность урны — от 3 до 5 дней. По всем традициям урну можно хоронить с 9 по 40 день со дня смерти. Соответственно, где-то в течение месяца это будет сделано», — сказали журналистам.

О смерти Ляпидевского, который состоял в труппе Центрального театра кукол имени С.В. Образцова с 1959 года, сообщалось накануне. Ему было 89 лет.

Как уточняло агентство, причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса.

Ляпидевский, помимо карьеры в театре, также снимался в кино, озвучивал мультипликационные и кукольные фильмы, участвовал в детских и учебных телевизионных программах.

Кроме того, он участвовал в создании легендарной детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши», которая выходит в эфир с сентября 1964 года и является одной из старейших программ из ныне выходящих в эфир на российском телевидении.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!