Появились подробности о похоронах народного артиста России Ляпидевского

Народного артиста России Роберта Ляпидевского кремируют. Об этом сообщил представитель семьи в беседе с ТАСС.

«Похороны — на Новодевичьем кладбище. Роберт Анатольевич будет кремирован. Готовность урны — от 3 до 5 дней. По всем традициям урну можно хоронить с 9 по 40 день со дня смерти. Соответственно, где-то в течение месяца это будет сделано», — сказали журналистам.

О смерти Ляпидевского, который состоял в труппе Центрального театра кукол имени С.В. Образцова с 1959 года, сообщалось накануне. Ему было 89 лет.

Как уточняло агентство, причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса.

Ляпидевский, помимо карьеры в театре, также снимался в кино, озвучивал мультипликационные и кукольные фильмы, участвовал в детских и учебных телевизионных программах.

Кроме того, он участвовал в создании легендарной детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши», которая выходит в эфир с сентября 1964 года и является одной из старейших программ из ныне выходящих в эфир на российском телевидении.

