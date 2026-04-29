Стас Михайлов о своих правилах на сцене: «По-другому не хочу»

Певец Стас Михайлов заявил, что его путь к славе оказался непростым
Пресс-служба «Радио Дача»

Певец, народный артист России Стас Михайлов раскрыл, какие принципы считает важными при выступлении на сцене. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

Михайлов заявил, что никогда не понимал артистов, которые используют мат во время концертов.

«Не знаю, зачем это делают. Я, наверное, по старинке свой век доживу и буду со сцены говорить о другом — о любви, радости, о каких-то ценностях, о правильных вещах. По-другому не хочу», — поделился певец.

По словам артиста, его путь к славе оказался непростым. На протяжении долгого времени песни Михайлова не брали в эфир, а признание у публики он получил не сразу. Однако, по мнению певца, все случается в свое время, а жизненные испытания помогают человеку становиться лучше и двигаться вперед.

До этого Стас Михайлов отпраздновал свое 57-летие в особняке, стоимость которого оценивается в миллиард рублей. Певец собрал в доме самых близких друзей и звездных гостей. Среди приглашенных были замечены Татьяна Навка, Наташа Королева и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Ранее Стас Михайлов рассказал, почему его любят женщины.

 
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
