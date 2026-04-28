Стас Михайлов отметил 57‑летие в особняке за миллиард рублей

Певец Стас Михайлов отпраздновал свое 57-летие в особняке, стоимость которого оценивается в миллиард рублей. Об этом сообщает 7дней.ru.

Именинник собрал в своем доме самых близких друзей и звездных гостей. Среди приглашенных были замечены Татьяна Навка, Наташа Королева и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

СМИ отмечает, что особняк Михайлова, в котором есть отдельный банкетный зал с колоннами, идеально подошел для торжества .На празднике певец исполнил перед гостями свои самые известные хиты, а также с несколькими песнями выступила Наташа Королева.

Кульминацией вечера стал торжественный вынос именинного торта, украшенного большим количеством свежих ягод. По данным издания, цена подобных кондитерских изделий стартует от 200 тысяч рублей.

Михайлов родился 27 апреля 1969 года в Сочи. Известным певца сделала песня «Без тебя», которая попала в ротацию на радио и стала хитом. Впоследствии она вошла в первый успешный альбом артиста «Позывные на любовь», выпущенный в 2004 году.

