Стас Михайлов о том, почему его любят женщины: «За то, что я какой есть»

Певец Стас Михайлов, чьи хиты «Все для тебя», «Ну вот и все», «Холодно» и «Без тебя» завоевали сердца миллионов, признался, что сам не до конца понимает, почему пользуется такой любовью у женской аудитории. Его слова передает kp.ru.

«Это такой бахвальский немножко ответ должен быть. Откуда же я знаю? Наверное, за песни, так скажем. За то, что я какой есть, такой и есть», — заявил артист.

Стас Михайлов был трижды женат. От первого брака с Инной Горб у него есть сын Никита. Второй избранницей артиста стала Наталья Зотова, но их отношения не были официально зарегистрированы. В 2005 году у пары родилась дочь Дарья, которую Михайлов сначала отрицал, но позже признал.

С третьей женой — Инной Пономаревой (Канчельскис) — Михайлов поженился в 2011 году во Франции. В браке родились дочери Иванна и Мария.

В начале января Михайлов рассказывал в интервью Светлане Бондарчук, что одна из поклонниц называет себя его «астральной женой». По его словам, фанатка уверена в том, что он является ее мужем.

Михайлов признавался, что не обижается на поклонницу. Певец не против, если та будет называть его в мечтах своей «астральной женой».

Также артист уточнял, что все его поклонники «нормальные и адекватные люди». У артиста не было никаких «вопиющих» случаев с безумствами фанатов.

