В Сочи отменили VK Fest после очередной атаки ВСУ по Туапсе

Фестиваль VK Fest перенесен на 2027 год на фоне ситуации в Туапсе

Музыкальный фестиваль VK Fest перенесен на 2027 год в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.

«Мы понимаем, что это может повлиять на ваши планы, поэтому сразу уточняем: все билеты остаются действительными на следующий год, обновлять их не нужно», — сказано в публикации.

Организаторы не стали называть причину отмены. На вопрос интернет-пользователей, почему мероприятие перенесли, они ответили: «Увы, точную причину подсказать не можем. Грустим вместе с вами». Организаторы также понадеялись, что встретятся со зрителями в следующем году.

Фестивали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани состоятся по расписанию.

Telegram-канал «Агентство. Новости» отмечает, что новость об отмене фестиваля появилась в тот же день, когда ВСУ осуществили третью за две недели атаку дронов на Туапсе.

В ночь на 28 апреля ВСУ в третий раз за апрель атаковали Туапсе. Угрозу дроновой атаки в городе объявили в 0:51 мск и отменили лишь в 5:18 мск. Местные жители сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По данным оперштаба Краснодарского края, из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Ранее актриса Елена Проклова назвала настоящей трагедией ситуацию с атаками БПЛА в Туапсе