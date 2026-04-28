Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Культура

В Сочи отменили VK Fest после очередной атаки ВСУ по Туапсе

Фестиваль VK Fest перенесен на 2027 год на фоне ситуации в Туапсе
VK Fest/vk.com

Музыкальный фестиваль VK Fest перенесен на 2027 год в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.

«Мы понимаем, что это может повлиять на ваши планы, поэтому сразу уточняем: все билеты остаются действительными на следующий год, обновлять их не нужно», — сказано в публикации.

Организаторы не стали называть причину отмены. На вопрос интернет-пользователей, почему мероприятие перенесли, они ответили: «Увы, точную причину подсказать не можем. Грустим вместе с вами». Организаторы также понадеялись, что встретятся со зрителями в следующем году.

Фестивали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани состоятся по расписанию.

Telegram-канал «Агентство. Новости» отмечает, что новость об отмене фестиваля появилась в тот же день, когда ВСУ осуществили третью за две недели атаку дронов на Туапсе.

В ночь на 28 апреля ВСУ в третий раз за апрель атаковали Туапсе. Угрозу дроновой атаки в городе объявили в 0:51 мск и отменили лишь в 5:18 мск. Местные жители сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По данным оперштаба Краснодарского края, из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Ранее актриса Елена Проклова назвала настоящей трагедией ситуацию с атаками БПЛА в Туапсе

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
