В Минкультуры рассказали о проверке сериала «Метод» с Хабенским

Минкульт РФ проверил сериал «Метод-3» на соответствие духовно-нравственным ценностям после получения соответствующего запроса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Заключение на многосерийный фильм выдали «в рамках обращения гражданина в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минкультуры России», рассказали там.

До этого продюсер проекта Владимир Маслов рассказал, что причиной удаления третьего сезона отечественного сериала «Метод» со стриминговых платформ Кинопоиск и «Иви» стало его несоответствие российскому законодательству и традиционным ценностям.

По его словам, в своем распоряжении удалить сериал ведомство не привело «конкретные формулировки», позволяющие применительно к конкретному контенту определить «границы допустимого».

Продюсер подчеркнул, что «Метод-3» является художественным произведением с вымышленными героями и событиями, не преследующим цель популяризировать или романтизировать реальных правонарушителей.

