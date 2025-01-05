Стас Михайлов рассказал о своей «астральной жене»

Певец Михайлов признался, что одна из поклонниц называет его астральным мужем

Певец Стас Михайлов рассказал в интервью Светлане Бондарчук, что одна из поклонниц называет себя его «астральной женой».

По словам Михайлова, фанатка уверена в том, что он является ее мужем.

«Был подход такой ко мне мягкий. Когда цветы на сцену ставят, а она среди людей. Говорит: «Что мы делаем сегодня? Ты же понимаешь, что мы сегодня делаем?» Я отвечаю: «Конечно», — поделился исполнитель.

Михайлов признался, что не обижается на поклонницу. Певец не против, если та будет называть его в мечтах своей «астральной женой».

«Люди переносят свою жизнь в жизнь со мной. Люди верят в эту историю», — рассказал певец.

Михайлов уточнил, что все его поклонники «нормальные и адекватные люди». У артиста не было никаких «вопиющих» случаев с безумствами фанатов. При этом, как отметил певец, некоторые женщины заявляют, что родили от него. Исполнитель относится к таким высказываниям с юмором.

В апреле Стас Михайлов рассказывал, что похудел на 17 кг. Артист смог заполучить подтянутую фигуру с помощью интервального питания и ежедневных тренировок. Он признавался, что старается не нарушать режим, поэтому иногда заставляет себя заниматься спортом.

Ранее Стас Михайлов рассказал о главном для него новогоднем подарке.