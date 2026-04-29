Рудченко о возвращении Манижи в РФ: «Хотелось бы верить, что это по ошибке»

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил в беседе с NEWS.ru, что россиянам не стоит забывать скандальных заявлениях певицы Манижи Сангин об СВО.

Заявление критика прозвучало на фоне новостей о возвращении артистки в РФ. Рудченко выразил надежду, что общество помнит прошлые эпизоды, связанные с певицей, и сможет отреагировать соответствующим образом.

«Надеюсь, что общественники помнят многое и в случае с возвращением Манижи в РФ смогут организовать определенный резонанс», — высказался Рудченко.

По мнению Павла Рудченко, основной мотив возвращения Манижи в страну — исключительно финансовый. Критик скептически отнесся к перспективе проведения концертов певицы в России.

«Если произойдут какие-то точечные события, то хотелось бы верить, что это по ошибке. И со временем все-таки эти события дадут общественный резонанс, который, в свою очередь, напомнит позицию Манижи», — заявил он.

В 2022 году певица Манижа уехала из России в Таджикистан. Она представляла страну на конкурсе «Евровидение-2021», у нее есть гражданство РФ. Весной 2024-го артистка попала в скандал, поскольку не выразила соболезнования жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле», а высказалась о проблемах мигрантов и национальной розни.

2 июля 2025 года глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что Манижа «тайно вернулась» в Россию. Он назвал исполнительницу «протеже Пугачевой», а ее запланированный концерт — «абсурдом».

