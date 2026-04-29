Шарлиз Терон получила травму на съемках «Вершины»

Актриса Шарлиз Терон рассказала, что выполняла опасные трюки для нового фильма Netflix «Вершина», иногда без страховки. Ее слова передает Independent.

По словам 49-летней знаменитости, во время одной из съемок она даже получила травму — перелом пальца на ноге. Актриса уточнила, что трюки в новом проекте превзошли даже те, что она выполняла для боевика «Бессмертная гвардия 2».

При этом Терон назвала съемки «Вершины» одними из самых невероятных в своей жизни. Она заявила, что испытывает гордость за проект.

В фильме Терон играет женщину, пережившую утрату и ищущую утешение в дикой природе. Однако ее спокойствие нарушает маньяк, с которым она оказывается втянута в опасную игру. Съемки проходили в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Премьера состоялась 24 апреля на Netflix.

Недавно Терон в интервью газете The New York Times назвала безрассудными высказывания коллеги Тимоти Шаламе о том, что людям больше не интересны балет и опера. Она заявила, что считает танцоров «супергероями» и понимает, насколько тяжелый их труд.

