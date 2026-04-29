Шарлиз Терон получила травму на съемках «Вершины»

Актриса Терон призналась, что сломала палец при выполнении трюков на съемках
Актриса Шарлиз Терон рассказала, что выполняла опасные трюки для нового фильма Netflix «Вершина», иногда без страховки. Ее слова передает Independent.

По словам 49-летней знаменитости, во время одной из съемок она даже получила травму — перелом пальца на ноге. Актриса уточнила, что трюки в новом проекте превзошли даже те, что она выполняла для боевика «Бессмертная гвардия 2».

При этом Терон назвала съемки «Вершины» одними из самых невероятных в своей жизни. Она заявила, что испытывает гордость за проект.

В фильме Терон играет женщину, пережившую утрату и ищущую утешение в дикой природе. Однако ее спокойствие нарушает маньяк, с которым она оказывается втянута в опасную игру. Съемки проходили в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Премьера состоялась 24 апреля на Netflix.

Недавно Терон в интервью газете The New York Times назвала безрассудными высказывания коллеги Тимоти Шаламе о том, что людям больше не интересны балет и опера. Она заявила, что считает танцоров «супергероями» и понимает, насколько тяжелый их труд.

