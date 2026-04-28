«Эйфория» в стиле «Реальных пацанов» приносит блогерше 20 тыс. рублей

Блогерша Арина Лысик зарабатывает в среднем от 20 тысяч рублей за то, что переозвучивает героев из сериала «Эйфория» в стиле культового российского шоу «Реальные пацаны». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В своей версии блогерша адаптирует оригинальный сценарий, среди прочего меняя имена героев: так, Нейт, Мэдди и Кэсси превращаются в Некита, Мадину и Ксюху. Женские роли инфлюэнсер озвучивает сама, мужские — генерирует с помощью нейросети, а с монтажом ей помогает супруг.

Как отмечает Mash, на создание одной серии уходит около недели, а короткие фрагменты для Reels готовятся за 20–30 минут. Аудитория Лысик составляет около 450 человек, подписка бесплатная, но сами видео продаются платно за 150 рублей. В среднем за одну серию блогерша зарабатывает от 20 тысяч рублей.

Сама блогерша, говорит Telegram-канал, воспринимает успех проекта как «шутку, вышедшую из‑под контроля». В будущем она мечтает попасть в официальный дубляж и озвучивать мультперсонажей.

Премьера третьего и заключительного сезона сериала «Эйфория» состоялась 12 апреля 2026 года. Всего в сезоне запланировано восемь серий.

