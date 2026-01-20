Актер Дмитрий Ендальцев о поисках личного счастья: «Стараюсь не цепляться за прошлое»

Актер Ендальцев признался, что мог бы построить отношения не с коллегой по цеху

Актер Дмитрий Ендальцев признался, что в поисках личного счастья старается жить настоящим, а не цепляться за прошлое. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере фильма «Здесь был Юра».

«Я стараюсь не цепляться за прошлое. Мне кажется, что гораздо интереснее жить здесь и сейчас. Тут веселее и нет проблем», — подчеркнул он.

По его словам, построение хороших отношений является огромным трудом, поскольку это требует отличного самообладания, дисциплины и уважения к партнеру. Он добавил, что хотел бы отношений «с человеком», необязательно с коллегой по цеху. Актер подчеркнул, что ему совершенно неважно, чем будет заниматься его любимая. Однако он не раскрыл, есть ли у него отношения с кем-нибудь в данный момент.

Ендальцев был женат на актрисе Анне Чиповской. В 2024 году супруги перестали вместе появляться на светских мероприятиях, после чего появились слухи об их расставании.

В сентябре 2025 года Анна Чиповская спровоцировала слухи о новом романе. Ее заметили вместе с предполагаемым возлюбленным на закрытии фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». По информации журналистов, актриса появилась на публике с продюсером Алексеем Алексеевым. Изначально они держались порознь перед фотографами, но позже пара вместе покинула мероприятие и направилась в ресторан.

