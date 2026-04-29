Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Волочкова рассказала о своем желании выйти замуж

Балерина Волочкова заявила, что хочет выйти замуж
Алексей Майшев/РИА Новости

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала о своем желании выйти замуж.

Она призналась, что пока не встретила того самого мужчину. По словам балерины, «Бог поспешествует этому в какое-то определенное, очень нужное время».

Также знаменитость отметила, что ее будущий супруг должен быть «правильным человеком, с которым будет спокойно, очень хорошо».

«Быть сильной я не перестану, поэтому это должен быть мужчина, который не будет бояться масштаба моей личности», — сказала артистка.

Волочкова добавила, что ее будущий муж должен будет гордиться тем, что его жена является примой-балериной.

До этого она заявила, что стала балериной благодаря помощи неизвестного мужчины.

Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде. Ее отец, Юрий Волочков, был тренером по легкой атлетике и чемпионом Советского Союза по настольному теннису. Мать работала гидом-экскурсоводом. С пяти лет Анастасия мечтала стать балериной, увидев впервые спектакль «Щелкунчик» в Мариинском театре.

Ранее Волочкова ответила на слухи о романе с молодым танцором.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!