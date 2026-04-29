Волочкова рассказала о своем желании выйти замуж

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала о своем желании выйти замуж.

Она призналась, что пока не встретила того самого мужчину. По словам балерины, «Бог поспешествует этому в какое-то определенное, очень нужное время».

Также знаменитость отметила, что ее будущий супруг должен быть «правильным человеком, с которым будет спокойно, очень хорошо».

«Быть сильной я не перестану, поэтому это должен быть мужчина, который не будет бояться масштаба моей личности», — сказала артистка.

Волочкова добавила, что ее будущий муж должен будет гордиться тем, что его жена является примой-балериной.

До этого она заявила, что стала балериной благодаря помощи неизвестного мужчины.

Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде. Ее отец, Юрий Волочков, был тренером по легкой атлетике и чемпионом Советского Союза по настольному теннису. Мать работала гидом-экскурсоводом. С пяти лет Анастасия мечтала стать балериной, увидев впервые спектакль «Щелкунчик» в Мариинском театре.

Ранее Волочкова ответила на слухи о романе с молодым танцором.