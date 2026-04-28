Волочкова стала известной благодаря мужчине: «Пошла просить скидку»

Народная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что стала балериной благодаря помощи неизвестного мужчины. Ее слова передает РИА Новости.

Танцовщица рассказала, что в юности не смогла участвовать в конкурсе из-за недостатка денег. Однако ее мать познакомилась с человеком, который, узнав о трудностях, предложил помощь будущей приме-балерине.

«Мама пошла в кассы «Аэрофлота» в Питере, чтобы просить скидку для артистов балета. Она объясняла, что дочь едет на конкурс и ей важна победа. Это услышал мужчина и сказал: «Простите, вам не на что дочку отправить на конкурс? Вы с таким энтузиазмом рассказываете», — вспомнила начало своего пути Волочкова.

Балерина рассказала, что неизвестный мужчина помог ее матери, но после этого не стал выходить на связь. Танцовщица предположила, что позже незнакомец все же смог узнать, что его участие повлияло на карьеру известной прима-балерины.

Анастасия Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде. Ее отец, Юрий Волочков, был тренером по легкой атлетике и чемпионом Советского Союза по настольному теннису. Мать работала гидом-экскурсоводом. С пяти лет Анастасия мечтала стать балериной, увидев впервые спектакль «Щелкунчик» в Мариинском театре.

