«Мощная история»: Хабенский рассказал о главном отличии третьего сезона «Метода»

«Метод» прошел путь от экспериментального «первоканального» сериала до современного стримингового проекта. Третий сезон вышел лучше остальных – в нем зрителям представили совсем другую историю, которая при этом сохраняет в себе главный созидательный посыл, заявил исполнитель главной роли, актер Константин Хабенский. В интервью проекту «Сноб» он признался, что согласился на съемки после разговора с режиссером Юрием Быковым, не читая сценарий.

По словам Хабенского, сначала он сомневался в необходимости снимать третий сезон популярного сериала, однако передумал после беседы с Быковым.

«Вдруг Юра Быков позвонил и сказал: «Я придумал, как перезапустить «Метод». Как сделать из него совершенно новую, мощную историю». Я спросил его тогда: «А ты уверен?» Он ответил, что на все 100 процентов. И я даже сценарий читать не стал: «Поехали!», — вспоминает актер.

По его мнению, новый сезон смотрится не так, как остальные, но при этом остается верным себе и сохраняет созидательный посыл. Он заключается в том, что все беды берут начало в детстве. Таким образом он не оправдывает маньяков, но подталкивает родителей больше заниматься детьми.

Хабенский также напомнил, что первый «Метод» в свое время стал резонансным – его до сих пор любят и пересматривают. Однако третий сезон, по мнению актера, получился даже лучше предыдущих.

«Мы привыкли, что третья часть – это «небольшие осадки, облачность без прояснений». Я пока видел ровно половину сезона, но уже могу сказать, что с «Методом» получилась совсем другая история», — заверил он.

Напомним, третий сезон «Метода» стартовал на «Кинопоиске» 20 ноября. В новых сериях следователь Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского набирает целую команду маньяков, которые помогают ему искать себе подобных. О том, почему этот сезон может превзойти даже первый, рассказывал кинокритик Павел Воронков, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Хабенскому пришлось сниматься в «Методе» с температурой под 40 градусов.