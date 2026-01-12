Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

«Мощная история»: Хабенский рассказал о главном отличии третьего сезона «Метода»

Актер Хабенский назвал третий сезон «Метода» самым лучшим
«Кинопоиск»

«Метод» прошел путь от экспериментального «первоканального» сериала до современного стримингового проекта. Третий сезон вышел лучше остальных – в нем зрителям представили совсем другую историю, которая при этом сохраняет в себе главный созидательный посыл, заявил исполнитель главной роли, актер Константин Хабенский. В интервью проекту «Сноб» он признался, что согласился на съемки после разговора с режиссером Юрием Быковым, не читая сценарий.

По словам Хабенского, сначала он сомневался в необходимости снимать третий сезон популярного сериала, однако передумал после беседы с Быковым.

«Вдруг Юра Быков позвонил и сказал: «Я придумал, как перезапустить «Метод». Как сделать из него совершенно новую, мощную историю». Я спросил его тогда: «А ты уверен?» Он ответил, что на все 100 процентов. И я даже сценарий читать не стал: «Поехали!», — вспоминает актер.

По его мнению, новый сезон смотрится не так, как остальные, но при этом остается верным себе и сохраняет созидательный посыл. Он заключается в том, что все беды берут начало в детстве. Таким образом он не оправдывает маньяков, но подталкивает родителей больше заниматься детьми.

Хабенский также напомнил, что первый «Метод» в свое время стал резонансным – его до сих пор любят и пересматривают. Однако третий сезон, по мнению актера, получился даже лучше предыдущих.

«Мы привыкли, что третья часть – это «небольшие осадки, облачность без прояснений». Я пока видел ровно половину сезона, но уже могу сказать, что с «Методом» получилась совсем другая история», — заверил он.

Напомним, третий сезон «Метода» стартовал на «Кинопоиске» 20 ноября. В новых сериях следователь Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского набирает целую команду маньяков, которые помогают ему искать себе подобных. О том, почему этот сезон может превзойти даже первый, рассказывал кинокритик Павел Воронков, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Хабенскому пришлось сниматься в «Методе» с температурой под 40 градусов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600799_rnd_6",
    "video_id": "record::99c56c76-9346-43b9-b77e-4f445ca8668f"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+