Критик Райкина о спектакле с Бузовой: «Беспомощная актриса в беспомощном спектакле»

Певица Ольга Бузова не справилась с ролью в спектакле «Покровские ворота» театра Надежды Бабкиной. Об этом заявила NEWS.ru театральный критик Марина Райкина.

«Она была абсолютно беспомощная актриса в абсолютно беспомощном спектакле, характер ее героини не определен», — заявила Райкина.

По словам эксперта, в постановке «Чудесный грузин» МХАТа Бузова выглядела гораздо убедительнее. Критик сравнила постановку «Покровские ворота» с «унылым зрелищем» и добавила, что на игру Бузовой также могли повлиять проблемы со здоровьем артистки.

Накануне Бузова призналась, что потеряла голос накануне спектакля. По словам артистки, очень хотела выложиться на 100%, но обстоятельства оказались сильнее.

25 апреля на сцене Театра «Русская песня» прошел спектакль «Покровские ворота», где Бузова предстала в образе Людочка. Ее коллегой выступила Надежда Бабкина, сыгравшая Маргариту Павловну.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Ольга Бузова стала киноактрисой. Она исполнила главную роль в комедии «Равиоли Оли». В проекте знаменитость сыграла саму себя — доверившуюся не тому мужчине поп-диву.

