«Мой единственный ресурс»: Бузова потеряла голос накануне cпектакля

Певица Ольга Бузова призналась, что потеряла голос накануне спектакля. Ее слова передает Woman.ru.

По словам артистки, очень хотела выложиться на 100%, но обстоятельства оказались сильнее. Бузова считает, что таким образом «сцена ее проверяет».

«Я со всем могу справиться. Выхожу на сцену с костылями, если нужно — даже с нерабочей рукой. Но когда артист теряет голос… Это мой единственный ресурс. И это, конечно, огромный стресс», — заявила звезда.

Бузова рассказала, что ей пришлось пройти медицинскую процедуру, обязательную для певцов. После нее голос временно не функционирует около пяти дней.

25 апреля на сцене Театра «Русская песня» прошел спектакль «Покровские ворота», где Бузова предстала в образе Людочка. Ее коллегой выступила Надежда Бабкина, сыгравшая Маргариту Павловну.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Ольга Бузова стала киноактрисой. Она исполнила главную роль в комедии «Равиоли Оли». В проекте знаменитость сыграла саму себя — доверившуюся не тому мужчине поп-диву.

