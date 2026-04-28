Онколог о пользе танцев в борьбе с раком Лерчек и работе психологов: «Позитивно настраивают ее»

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о пользе активного образа жизни в борьбе с раком блогерши Лерчек. Она отметила, что со звездой соцсетей могут работать психологи, которые позитивно настраивают ее.

По словам онколога, на практике нередко приходится сталкиваться с пациентами с одинаковыми диагнозами, но с разным отношением к болезни. Пурцхванидзе поделилась, что чаще выздоравливают люди, которые продолжают активно жить, поэтому она считает, что возвращение Лерчек к танцам и спорту пойдет ей на пользу.

«В моей практике были такие пациенты, у которых была четвертая стадия рака, и они очень активно, несмотря ни на что, занимались работой, какой-то общественной деятельностью. В большинстве случаев онкологических заболеваний мы понимаем, что послужило триггером и причиной, но очень часто есть еще психосоматические факторы. <…> Болезнь протекает очень быстро. Иногда у меня бывают такие пациенты, у которых один и тот же диагноз, но один закрылся и ничего не делает, не хочет, у него апатия, а другой активно принимает участие в жизни и выздоравливает», — рассказала врач.

Онколог Пурцхванидзе похвалила Лерчек за то, что она не сдается, и предположила, что во многом ей помогает команда психологов.

«Она молодец. И здесь, конечно, я понимаю, что с ней работают не только врачи, которые лечат рак, но и команда психологов, которые позитивно настраивают ее. У нее большая сила воли к жизни, поэтому, думаю, что с таким посылом все будет очень хорошо у нее. Дай Бог ей здоровья, она молодец», — отметила онколог.

Лерчек диагностировали рак желудка в четвертой стадии. Несмотря на болезнь, блогерша недавно запустила собственный бренд косметики, а также, как утверждает ее жених Луис Сквиччиарини, вернулась к занятиям танцами. Возлюбленный блогерши делился, что у нее были «счастливые глаза», когда она получила разрешение от врачей.

