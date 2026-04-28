Раскрыт гонорар вернувшейся в Россию певицы Манижи

Mash: певица Манижа попросила более 1,6 млн рублей за концерт в Санкт-Петербурге
Певица Манижа Сангин запросила гонорар более 1,6 миллиона рублей после возвращения в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Манижа выступит в Санкт-Петербурге. В ее райдер включены молоко, вода в бутылках, соки, восемь батончиков без сахара, рыбная тарелка.
Как отмечает Mash, Сангин также дает концерты на частных мероприятиях за границей.

В 2022 году певица Манижа уехала из России в Таджикистан. Она представляла страну на конкурсе «Евровидение-2021», у нее есть гражданство РФ. Весной 2024-го артистка попала в скандал, поскольку не выразила соболезнования жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле», а высказалась о проблемах мигрантов и национальной розни.

2 июля 2025 года глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что Манижа «тайно вернулась» в Россию. Он назвал исполнительницу «протеже Пугачевой», а ее запланированный концерт — «абсурдом».

Ранее в России призвали привлечь к уголовной ответственности певицу Манижу.

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!