«В шоке от происходящего»: Волочкова пообещала вскоре поразить россиян

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что в последнее время очень много работает, так как занимается съемками своего клипа. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что ее творение поразит фанатов, а также пообещала помочь жителям столичного региона пережить непогоду.

По словам артистки, из-за высокой загруженности она даже не сразу заметила, что на Москву обрушилась непогода со снегопадами и внезапным похолоданием.

«Я, честно говоря, в шоке от того, что происходит, — призналась балерина. — Придется теперь шубы доставать. Мы так хотели тепла и весны. Но не переживайте, тепло и любовь подарю вам я!».

Она добавила, что пережить внезапное похолодание россиянам помогут ее новые песни.

Напомним, Волочкова также прокомментировала появившиеся в сети слухи о якобы лечении за границей после публикации снимка из немецкой клиники. Она высмеяла эти сообщения, заявив, что отправилась на отдых в Германию, однако пользователи соцсетей предположили, что поездка связана с лечением. Балерина добавила, что не собирается оправдываться за свой отпуск, подчеркнув намерение продолжать делиться фотографиями и не обращать внимания на критику.

Ранее Волочкова опровергла слухи о вокальных выступлениях за миллионные гонорары.