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Волочкова опровергла слухи о вокальных выступлениях за миллионные гонорары

Балерина Волочкова заявила, что готова танцевать и петь бесплатно для зрителей
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Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова давно увлекается музыкальным творчеством и выступает со своими песнями. В беседе с Общественной Службой Новостей она опровергла распространившиеся слухи о том, что выступление звезды на корпоративе стоит не менее миллиона рублей.

По словам Волочковой, петь она любила всегда, обладает хорошим музыкальным слухом, но не стала певицей, так как выбрала карьеру балерины. У артистки есть альбом с лирическими песнями, которые она периодически исполняет – как заверила балерина, абсолютно бесплатно.

«Я не знаю, кто это сочинил, но я вот уже несколько лет приглашаю всех на свои спектакли абсолютно бесплатно, пою я для людей тоже даром, у меня все есть, поэтому пусть никто не выдумывает сказки о том, что Волочкова поет на частных вечеринках за миллионы», — заявила балерина, добавив, что огромные гонорары просить за свои выступления могут лишь вокалисты высокого уровня.

Напомним, в марте экс-солистка Большого театра рассказала, что записала первый альбом «Вселенная» — балерина заверила, после этого многие захотели спеть с ней в дуэте, но она отказалась. Она также сообщила, что у нее появились большие планы на музыкальную карьеру – по словам артистки, она хочет «главной певицей всея Руси», записать еще один альбом, а после – танцевать под эти песни.

Ранее 49-летняя Анастасия Волочкова в бикини залезла на пальму.

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