«С ума сошли, что ли?»: Волочкова высмеяла слухи о лечении в Европе

Волочкова заявила, что уехала в Германию не лечиться, а отдыхать

Балерина Анастасия Волочкова в беседе со «СтарХит» прокомментировала появившиеся в сети слухи о якобы лечении за границей после публикации снимка из немецкой клиники.

«Все с ума сошли, что ли? <...> У меня осталось несколько дней отдыха. Вы вообще в своем уме? <...> Ну да, не на Мальдивы полетела, а в Европу… На Мальдивы долго! У меня всего две недели между моими двумя сезонами», — объяснила она.

Артистка отправилась на отдых в Германию, однако пользователи соцсетей предположили, что поездка связана с лечением. Поводом стали фотографии из медицинского учреждения в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, где находится многопрофильный госпиталь с различными отделениями, включая онкологическое, психиатрическое, хирургическое и терапевтическое.

В сети начали распространяться тревожные комментарии о состоянии здоровья балерины. При этом сама Волочкова ограничивалась краткими пояснениями, что находится в поездке ради отдыха и прогулок, хотя обычно открыто рассказывает почти о каждом своем шаге, включая медицинские процедуры.

Балерина добавила, что не собирается оправдываться за свой отпуск. Она заявила, что намерена продолжать делиться фотографиями и не обращать внимания на критику.

