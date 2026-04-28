«Лучше один раз лизнуть»: Shaman ответил на критику после видео с Байкала

Shaman заявил, что ему не стыдно за решение лизнуть лед Байкала

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в интервью ТАСС заявил, что не считает постыдным свое решение попробовать на вкус лед озера Байкал.

«Лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые», — парировал он.

Артист дал понять, что не видит в своем поступке ничего предосудительного. Кроме того, Дронов сообщил, что готовит новую песню, посвященную Байкалу. По его словам, композиция выйдет, когда озеро вновь покроется льдом, а припев уже написан.

В феврале исполнитель опубликовал в соцсетях видео, на котором показал, как пробует на вкус лед Байкала, назвав его самым чистым озером в мире. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс.

После публикации видео Shaman заявил, что не ожидал, что его поступок с облизыванием льда вызовет такой резонанс и даже приведет к росту интереса к турам в регион на 12%. Также он сообщил, что чувствует себя нормально, отвечая на вопросы о возможных проблемах со здоровьем после облизывания льда.

Ранее сообщалось, что кусок льда со слюной Shaman продают за 50 тысяч рублей.