Российский книжный союз обновил перечень книг, содержащих упоминание наркотических средств

Книги Роя, Мураками и Хомского будут маркировать в России
Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальной маркировке. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в список внесли романы «Порог» и «Старьевщица» россиянина Олега Роя, «Голос Земли» французского писателя Бернара Вербера, «Караоке» японского прозаика Рю Мураками, а также книгу американского философа Ноама Хомского «Кто правит миром».

Также из перечня исключили парижские воспоминания американского писателя XX века Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», роман «Норма» и повесть «Метель» россиянина Владимира Сорокина и роман лауреата Букеровской премии Салмана Рушди «Ярость».

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ вводит уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза опубликовали перечень книг, где такие упоминания есть и которые должны получать специальную маркировку. Список составили сами издатели, чтобы снизить риски штрафов и выработать единый подход.

В перечень вошли не только современные книги, включая произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 года.

