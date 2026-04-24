«После прочтения наркоманом не стал»: в Госдуме оценили маркировку книг классиков

Маркирование произведений русской классики из-за упоминания запрещенных веществ только привлекает внимание читателей к запрещенной теме. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и отметил, что он после чтения классики «не стал наркоманом».

«Сейчас вспоминаю «Героя нашего времени» и не могут понять, где же там про наркотики. Может, Максим Максимыч грешил? Или в «Тамани» фигурировала контрабанда — неужели там героин из Колумбии возили? Совершенно точно то, что после прочтения русской классики я не стал наркоманом и тяги к зелью не испытывал. Вроде бы, ничего нет страшного, если в книге будет упоминание о вреде запрещенных веществ, но мне кажется, это, напротив, будет акцентировать внимание читателя на «криминальной» теме. Подобные казусы не только литературу затронули. Недавно смотрел по ТВ старый фильм с «запикиванием» — вроде невинный сюжет, проверенный советской цензурой, что же там эдакого. Наконец, догадался: герои говорили про «выпивать». То есть пропаганда алкоголизма», — сказал он.

Миронов уточнил, что планирует обратиться в Верховный суд РФ, чтобы получить разъяснения о необходимости маркировок классических произведений.

«Могут сказать: вы там в Думе напринимали законов, а теперь удивляетесь. Но любые законы принимаются в расчете на адекватных исполнителей, а не идиотов. С тем, что нам не нужны ценности ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) или нацистов, полагаю, все согласны. Тем не менее, проблема есть, и ее надо решать. С этой целью я намерен обратиться в Верховный суд РФ, который должен дать четкие разъяснения по поводу оценки таких определений как «пропаганда» или «демонстрация», чтобы очищение нашего медиапространства от всякой грязи не превратилось в торжество бюрократического головотяпства», — добавил он.

На то, что классические произведения литературы начали маркировать на различных платформах, обратила внимание «Газета.Ru». Так, на одном из сервисов электронных книг маркировку с предупреждением об ответственности за потребление и оборот наркотических веществ получили сборник стихотворений Александра Пушкина и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова.

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ вводит уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза опубликовали перечень книг, где такие упоминания есть и которые должны получать специальную маркировку. Список составили сами издатели, чтобы снизить риски штрафов и выработать единый подход.

В перечень вошли не только современные книги, включая произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 года.

