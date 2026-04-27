BadComedian о погоде: «Об ограничении весны и лета для россиян сообщил Роскомнадзор»

Блогер BadComedian пошутил о Роскомнадзоре, ограничившем весну в целях безопасности

Российский видеоблогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) пошутил о Роскомнадзоре, якобы ограничившем весну. Новый пост появился в Telegram-канале Баженова.

Блогер опубликовал свое фото под снегом, накрывшим 27 апреля Москву.

«Об ограничении весны и лета для россиян сообщил Роскомнадзор — все в целях безопасности», — написал он.

Баженов добавил, что россиянам весной «угрожают» клещи, комары и отдых на природе.

«Президент прокомментировал ситуацию: «Есть сбои в работе весны. Но безопасность людей — приоритет», — завершил сатирический пост BadComedian.

Москву и Подмосковье накрыл апрельский снегопад: в столице вырос 12-сантиметровый снежный покров, повалены десятки деревьев, а уровень погодной опасности повысили до оранжевого. Синоптики говорят об историческом рекорде, а коммунальные и экстренные службы работают в усиленном режиме.

