BadComedian о погоде: «Об ограничении весны и лета для россиян сообщил Роскомнадзор»

Российский видеоблогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) пошутил о Роскомнадзоре, якобы ограничившем весну. Новый пост появился в Telegram-канале Баженова.

Блогер опубликовал свое фото под снегом, накрывшим 27 апреля Москву.

«Об ограничении весны и лета для россиян сообщил Роскомнадзор — все в целях безопасности», — написал он.

Баженов добавил, что россиянам весной «угрожают» клещи, комары и отдых на природе.

«Президент прокомментировал ситуацию: «Есть сбои в работе весны. Но безопасность людей — приоритет», — завершил сатирический пост BadComedian.

Москву и Подмосковье накрыл апрельский снегопад: в столице вырос 12-сантиметровый снежный покров, повалены десятки деревьев, а уровень погодной опасности повысили до оранжевого. Синоптики говорят об историческом рекорде, а коммунальные и экстренные службы работают в усиленном режиме. Почему столицу засыпало в конце апреля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, когда в Москве закончится снегопад.

 
