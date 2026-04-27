Шуфутинский раскрыл, как изменился шансон за его карьеру

Певец Шуфутинский заявил, что шансон расширился за время его музыкальной карьеры

Певец Михаил Шуфутинский отметил, что за время его карьеры шансон изменился. Об этом артист рассказал в беседе с kp.ru.

Шуфутинский заявил, что шансон не стоит на месте и развивается. Однако при этом, по мнению певца, жанр сохраняет свою основу.

«Просто он растет, расширяется, этот жанр, это вообще искусство. У нас в стране это истинно такое наше, наше российское творческое искусство, это песни, понимаете? У нас сердца и души такие, мы поем, мы любим петь, все у нас поют. И это очень здорово», — отметил артист.

По его словам, жители не всех стран могут похвастаться своими песнями. Шуфутинский подчеркнул, что в России с годами шансон растет, расширяется и улучшается. Благодаря этому отечественные артисты улучшают свои лучшие стороны и помогают слабым сторонам развиваться, заключил певец.

В марте 2025 года Михаил Шуфутинский раскрыл, что женился на танцовщице Светлане. Артист вышел в свет с молодой возлюбленной в обручальных кольцах. Он рассказал, что украшения с бриллиантами сделаны на заказ. На них выгравированы имена супругов. Певец не стал делиться подробностями свадьбы. Он признался, что не хочет рассказывать, где и когда прошло торжество.

Михаил и Светлана состоят в отношениях уже несколько лет. Девушка некоторое время танцевала в шоу-балете Шуфутинского. Они сблизились в 2015 году, когда не стало жены артиста. Певец рассказывал, что танцовщица поддерживала его после трагедии.

