«Встань, собака»: Шуфутинский раскрыл, как мотивирует себя для спорта

Певец Михаил Шуфутинский в беседе с mk.ru рассказал, что старается регулярно плавать.

По словам Шуфутинского, у него есть личный бассейн в загородном доме. 77-летний артист подчеркнул, что в силу возраста ему приходится постоянно заботиться о своем здоровье.

«Не всегда получается. Иногда поздно возвращаюсь с концерта, утром думаю: «Вставать плавать или не плавать?». Говорю себе: «Встань, собака, ты же для себя это делаешь». И не могу. В десять часов утра не могу глаза открыть. Но сегодня долго плавал и замечательно себя чувствую», — поделился музыкант.

Шуфутинский добавил, что из-за постоянной работы на студии он редко ходит. Певец хочет возобновить эту активность и прогуливаться почаще.

Музыкант отметил, что до сих пор испытывает проблемы с ногами.

«Они дают о себе знать и сейчас. Есть воспаление какой-то мышцы, до которой трудно добраться. Я прохожу курс лечения. Но к врачам слишком часто я не обращаюсь», — рассказал исполнитель.

