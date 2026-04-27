Голос «Радионяни» жил один и готовился к своему уходу: «Везде были записочки»

Ученика конферансье и ведущего Льва Шимелова актриса Янина Мелехова рассказала, как артист готовился к своему уходу. Ее цитирует mk.ru.

По словам Мелеховой, 96-летний Шимелов жил один, но ежедневно созванивался с племянником Сашей. Когда после очередного звонка артист не взял трубку, родственник приехал к нему домой, застал в плохом состоянии и отвез в больницу. Несколько дней врачи сражались за его жизнь.

«Он понимал, что живет один, поэтому у него везде были записочки, на случай, если с ним что-то случится; висела одежда, которую надо взять в больницу, если будет плохо. Конечно, в таком возрасте тяжело вынести инсульт, но мне казалось, правда, что Лев Павлович переживет всех нас — настолько в нем было много энергии», — вспоминает она.

Актриса утверждает, что Шимелов до последних дней находился в здравом уме и памяти и строил планы на жизнь, а за неделю до кончины отыграл с ней последний спектакль.

Инсульт у Льва Шимелова произошел 20 апреля. Артиста не стало спустя четыре дня. Прощание с ним уже состоялось в Боткинской больнице, в последний путь конферансье проводят на Ваганьковском кладбище.

Лев Шимелов участвовал в создании передач «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт», «Это было вчера». С 1979-го по 1989 год вел телепередачу «Радионяня», а также спел песню «А может, а может» в мультфильме «Пластилиновая ворона» вместе с актером Александром Левенбуком.

В 1990 году был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. В 2024 году вышел документальный фильм «Лев Шимелов. Конферансье», в котором он рассказал о профессии конферансье и закулисном мире эстрады 1960–1970-х годов.

