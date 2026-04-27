Стас Михайлов о необходимости контролировать нейросеть: «Не знаем, как с ней жить»

Певец, народный артист России Стас Михайлов заявил, что искусственный интеллект (ИИ) необходимо контролировать. Такое мнение он выразил в беседе с kp.ru.

Михайлов сравнил ИИ с атмоной энергией. По мнению певца, нейросеть нужно ограничивать, поскольку она все еще остается неизведанной для многих людей.

«Мы не знаем, как с ней жить, пользоваться, как ориентироваться, поскольку это очень полезная штука. Я уже приводил примеры, не буду сейчас это повторять, насколько нужна нейросеть, поскольку там можно много того, что человеческий мозг быстро так не сделает, как сделает ИИ», — отметил артист.

По словам певца, нейросеть, как и атом, полезна для людей. Однако важно, чтобы она была в «правильных руках», поэтому важно контролировать ее использование.

В феврале певец Прохор Шаляпин признался, что не чувствует конкуренции с ИИ-исполнителями. По его мнению, песням, созданным с помощью нейросети, не хватает душевности. Артист подчеркнул, что среди ИИ-контента популярными становятся только «дебильные песни».

Ранее Стас Михайлов раскрыл отношение европейцев к россиянам.

 
