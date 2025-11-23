На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стас Михайлов раскрыл отношение европейцев к россиянам: «Унижаться не надо»

Певец Михайлов отказался ездить в Европу с концертами
true
true
true
close
Телеканал «Россия»

Народный артист России Стас Михайлов отказался ездить в Европу с концертами из-за отношения европейцев к россиянам. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Михайлова, он побывал во многих странах и раньше любил бывать в Европе.

«Но с таким отношением, как сейчас в Европе, я не хочу туда ездить», — сказал он, добавив, что возможность приезжать в европейские страны у него при этом есть.

Артист выразил уверенность, что через некоторое время европейские страны сами попросят русских туристов к ним вернуться, однако он призывает россиян «не кланяться» Европе и не просить этого.

«Не надо перед ними унижаться никогда», — заключил артист.

Недавно Стаса Михайлова рассмешили вопросом о старости.

Ранее Стас Михайлов вспомнил, когда ощутил себя звездой и разочаровался.

