Стас Михайлов раскрыл отношение европейцев к россиянам: «Унижаться не надо»

Народный артист России Стас Михайлов отказался ездить в Европу с концертами из-за отношения европейцев к россиянам. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Михайлова, он побывал во многих странах и раньше любил бывать в Европе.

«Но с таким отношением, как сейчас в Европе, я не хочу туда ездить», — сказал он, добавив, что возможность приезжать в европейские страны у него при этом есть.

Артист выразил уверенность, что через некоторое время европейские страны сами попросят русских туристов к ним вернуться, однако он призывает россиян «не кланяться» Европе и не просить этого.

«Не надо перед ними унижаться никогда», — заключил артист.

