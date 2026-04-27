«Нужно контролировать свои эмоции»: Пригожин осудил артистов, срывающихся на зрителей

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что артисты не должны срываться на зрителей на концертах. По его мнению, исполнители обязаны работать для поклонников и благодарить за каждый проданный на концерт билет.

Пригожин отметил, что со съемкой во время выступлений бороться бесполезно, так как это тенденция времени. Он признался, что раньше зрителям запрещали записывать видео, но сейчас таких ограничений нет.

«Моя позиция неизменна. Артист, как и политик, служит народу. Он создает радость, атмосферу. Есть, конечно, зрители с перебором, у которых культура воспитания отсутствует. Люди приходят на концерт как будто не получать удовольствие, а чтобы что-то куда-то выложить. Когда человек снимает, он невнимательно слушает то, что делает артист. Но это тенденция времени. Это все равно что запретить искусственный интеллект. Поэтому я считаю, что артист для народа и народ для артиста», — поделился Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что популярность часто быстро уходит, поэтому каждый артист, осознавая это, должен с уважением относиться к каждому поклоннику.

«Надо благодарить каждого зрителя за купленный билет, потому что сегодня это есть, а завтра уже может не быть. Я, работая на протяжении долгого времени в этой отрасли, видел и подъемы, и падения. Редкое исключение, когда артист остается в топе надолго. А есть артисты, которые приходят и уходят, и деньги быстро заканчиваются. Конечно, зрителями нужно дорожить, их нужно уважать, относиться с трепетом. Какой бы артист ни был, нужно контролировать свои эмоции, настроение. А получается, что есть артисты, которые делают одолжение, выходя на сцену, когда становятся звездами. Это не совсем правильно», — отметил Пригожин.

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса признавались, что не любят смотреть на телефоны в зрительном зале. Певец Егор Крид даже публично отчитал за это поклонников во время своего концерта и отказался исполнять хиты. Позже его примеру последовал рэпер Pharaoh. Он назвал съемку его выступления неуважением и потребовал убрать смартфоны.

Ранее Юрий Лоза заявил, что не запрещает снимать видео на своих концертах.

 
