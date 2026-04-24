Юрий Лоза заявил, что недопустимо срывать концерты из-за телефонов зрителей

Певец Юрий Лоза в беседе с «Газетой.Ru» признался, что на своих концертах не запрещает зрителям снимать его на телефон. По его словам, людям нужны эти видео с выступлений, чтобы делиться эмоциями с другими.

Исполнитель хита «Плот» отметил, что каждый артист сам решает, как вести себя с поклонниками, однако он считает недопустимым срывать концерты из-за плохого настроения или капризов.

«Каждый артист сам выбирает манеру поведения. Сейчас все с мобильными телефонами, в которые встроены камеры. Запрещать съемку, конечно, может каждый певец, но как он сможет это контролировать? А вот это (прерывать концерты – прим. «Газета.Ru») недопустимо. Если бы я демонстративно обижался на поведение зрителей, сорвал бы треть своих клубных выступлений», — поделился Лоза.

Артист рассказал, что сам не обижается на зрителей, которые снимают его. Также ему безразлично, по его словам, если на опубликованных в сети фото и видео он получается неудачно.

«Я не запрещаю, потому что это бесполезно. Они все равно будут снимать, только качество выложенного в сеть материала будет хуже. Им съемка нужна для того, чтобы показать своим: «Я вон где был!» Они же не за песнями ходят, а чтобы потусоваться», — отметил Лоза.

После концерта в Краснодаре певец Егор Крид столкнулся с критикой из-за своего поведения. Во время выступления он отказался петь из-за телефонов зрителей. Артист отчитал поклонников и заявил, что не будет исполнять хиты, пока все не уберут смартфоны. Похожая ситуация произошла и на концерте рэпера Pharaoh. Он резко прекратил петь из-за снимавших его фанатов.

