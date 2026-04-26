«Унизительное состояние»: Шифрин раскрыл причины ухода из «Аншлага»

Артист Ефим Шифрин признался, что у него было несколько причин ухода из юмористической программы «Аншлаг». Деталями он поделился в эфире программы НТВ «Секрет на миллион».

Шифрин вспомнил, что за время работы над программой участники не получали никакого вознаграждения за выступления. Он также отметил, что со временем программа сильно изменилась в творческом плане — и он больше не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с «Аншлагом».

«Дальше находиться в таком унизительном состоянии больше было невозможно», — подчеркнул артист.

Шифрин объяснил, что после ухода подал в суд на «Аншлаг», так как номера с его участием продолжали показывать в эфире. Он пытался уладить конфликт мирным путем, но безуспешно.

«Мне неприятно об этом говорить, потому что я такой не очень сутяжный человек. Но я получил какую‑то сумму, которую тут же потратил на что‑то. И на этом история закончилась», — сказал артист.

Также Шифрин поделился, что сохранил дружеские отношения с Региной Дубовицкой, которая пригласила его в «Аншлаг».

«К Регине у меня никаких претензий нет. Мы остались друзьями. Она очень огорчилась, когда я объявил о своем уходе», — отметил он.

