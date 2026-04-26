В Петербурге простились с Сергеем Стадлером

На Смоленском кладбище завершилась церемония прощания с музыкантом Стадлером

В Санкт-Петербурге простились с дирижером, народным артистом России Сергеем Стадлером. Об этом пишет kp.ru.

Отпевание художественного руководителя «Петербург-концерта» и главного дирижера Симфонического оркестра Санкт-Петербурга прошло в Исаакиевском соборе, гражданская панихида проходила в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости.

Траурная церемония завершилась на Смоленском православном кладбище. Мероприятие посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он назвал кончину Стадлера тяжелой утратой для города, России и всего музыкального мира.

«Петербург всегда рождал гениев — для нашей эпохи таким уникальным человеком был Сергей Стадлер», — сказал он.

Беглов добавил, что скрипка в руках маэстро «поднималась до небесной высоты».

Сергея Стадлера не стало 20 апреля. СМИ сообщали, что музыканту стало плохо на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул. После экстренного приземления в Румынии врачи пытались реанимировать артиста, но помочь ему было уже невозможно.

