Ефим Шифрин о кончине матери: «Мистическая связь»

Актер Ефим Шифрин вспомнил о стойкости своей матери незадолго до кончины

Актер и юморист Ефим Шифрин признался, что вспоминает историю матери, когда ему необходимо зарядиться оптимизмом. Об этом артист рассказал в эфире программы НТВ «Секрет на миллион».

По словам Шифрина, в последние годы жизни родительница была прикована к постели из‑за осложнений, вызванных формой диабета. Но она сохраняла стойкость духа.

«Степень оптимизма, с которым она встречала каждый жизненный удар, как она встретила свои последние часы она [поражает], у меня такой нет», — сказал актер.

Матери Шифрина — Ларисы Ильиничны — не стало 78 году жизни. По словам артиста, она могла бы прожить дольше, если бы были необходимые лекарства.

«Я один раз обратился к Хазанову. Он помог, он достал, и папе заодно достал. Я безмерно благодарен ему», — добавил артист.

В эфире программы также показали кофточку матери артиста. Шифрин признался, что вынул из нее тесьму и носил как амулет в кошельке. Однако артист потерял этот ценный предмет, когда вор украл его вещи во время гастролей в Туапсе.

«С мамой у меня мистическая связь — я ее слышу, я с ней советуюсь», — подытожил Шифрин.

Ранее стало известно, кому достанется наследство Алексея Пиманова.