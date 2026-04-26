Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Ефим Шифрин о кончине матери: «Мистическая связь»

Актер Ефим Шифрин вспомнил о стойкости своей матери незадолго до кончины
Алексей Никольский/РИА Новости

Актер и юморист Ефим Шифрин признался, что вспоминает историю матери, когда ему необходимо зарядиться оптимизмом. Об этом артист рассказал в эфире программы НТВ «Секрет на миллион».

По словам Шифрина, в последние годы жизни родительница была прикована к постели из‑за осложнений, вызванных формой диабета. Но она сохраняла стойкость духа.

«Степень оптимизма, с которым она встречала каждый жизненный удар, как она встретила свои последние часы она [поражает], у меня такой нет», — сказал актер.

Матери Шифрина — Ларисы Ильиничны — не стало 78 году жизни. По словам артиста, она могла бы прожить дольше, если бы были необходимые лекарства.

«Я один раз обратился к Хазанову. Он помог, он достал, и папе заодно достал. Я безмерно благодарен ему», — добавил артист.

В эфире программы также показали кофточку матери артиста. Шифрин признался, что вынул из нее тесьму и носил как амулет в кошельке. Однако артист потерял этот ценный предмет, когда вор украл его вещи во время гастролей в Туапсе.

«С мамой у меня мистическая связь — я ее слышу, я с ней советуюсь», — подытожил Шифрин.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
