Петербург прощается с музыкантом Сергеем Стадлером

В Петербурге началась панихида в память о дирижере Стадлере

В Санкт-Петербурге коллеги и поклонники прощаются со скрипачом, дирижером и народным артистом России Сергеем Стадлером. Об этом сообщила «Фонтанка».

В 10:30 в Исаакиевском соборе началось отпевание, в 12 часов гражданская панихида в память о дирижере стартовала в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости.

Художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга упокоится на Смоленском кладбище.

Сергея Стадлера не стало 20 апреля. СМИ сообщали, что музыканту стало плохо на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул. После экстренного приземления в Румынии врачи пытались реанимировать артиста, но помочь ему было уже невозможно.

Сергей Стадлер играл очень заметную роль в культурной жизни города: он был бессменным главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга и художественным руководителем государственного учреждения «Петербург-концерт». Как выдающемуся скрипачу, ему доверяли играть на скрипках знаменитых мастеров, включая Никколо Паганини, его имя знали далеко за пределами нашей страны.

