Галкин и Меладзе выступили на украинской свадьбе в Каннах

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) стал ведущим на свадьбе бизнесмена Ники Ломиа и его невесты Ники. Перед гостями также выступили Валерий Меладзе и американский певец Рики Мартин. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации Telegram-канала, свадьба прошла в историческом поместье 1919 года в Каннах с видом на Средиземное море. Общение велось на русском языке, а среди гостей были выходцы из России, Грузии, Украины и других стран мира.

Галкин не только вел церемонию, но и выступил перед гостями. Меладзе исполнил свои хиты, включая «Самба белого мотылька» и «Салют, Вера!», а также спел дуэтом с Галкиным. Его гонорар составил более 13 миллионов рублей, а Галкина — около 10,5 миллионов.

Невеста, 25-летняя Ника, до начала СВО жила в Харькове, где строила карьеру модели и участвовала в конкурсе «Мисс Украина». В последние годы она проживает в Европе: в испанской Марбелье и на Лазурном берегу во Франции, иногда навещая Украину. С будущим супругом Ника познакомилась в соцсетях.

Жених, родившийся в Грузии, в 2018 году основал в Киеве IT-компанию, специализирующуюся на разработке азартных онлайн-игр. У фирмы есть офисы в Киеве и Варшаве.

В начале ноябре 2023 года продюсер Евгений Морозов заявлял, что Галкин как артист не потерял популярности после своей эмиграции из России. По словам Морозова, русскоязычная аудитория Галкина за границей готова отдать любые деньги за посещение его выступления. Он предположил, что концерт юмориста на Кипре стоит примерно €35 тысяч, а в Дубае — €50 тыс.

