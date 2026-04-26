СМИ: муж Наташи Королевой хочет поставить пьесу про СВО

Актер Сергей Глушко планирует попробовать себя в режиссуре и поставить спектакль, посвященный СВО. Об этом сообщает «Свита короля».

Инсайдер рассказал Telegram-каналу, что муж Наташи Королевой интересовался, предоставляется ли в настоящее время государственная поддержка для подобных постановок.

«Сергей считает, что подобных спектаклей недостаточно, а те, что есть, не передают реальной атмосферы офицерской жизни и выглядят искусственно. Он убежден, что способен создать что-то более правдивое и захватывающее», — поделился источник.

Другие детали предстоящей постановки собеседник Telegram-канала не раскрыл.

26 февраля в Москве прошел первый премьерный показ военной драмы «Малыш». Картина рассказывает о молодом парне из Донецка, который решил пойти добровольцем на СВО. В главной роли звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный. Прототипом его персонажа стал Павел Черток с позывным «Малыш».

Спецпоказ проекта прошел 17 марта в Государственной думе. Режиссер фильма Андрей Симонов заявлял, что впервые в жизни увидел плачущих депутатов во время мероприятия.

Ранее сообщалось, что Виталия Милонова обматерили на сцене премии «Шансон года».