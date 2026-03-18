Режиссер фильма про СВО рассказал, как депутаты плакали на показе

Режиссер Симонов: депутаты плакали на спецпоказе фильма про СВО «Малыш»
Режиссер фильма «Малыш» Андрей Симонов в беседе с ТАСС рассказал о реакции депутатов Госдумы на картину.

Спецпоказ проекта прошел 17 марта в Государственной думе. Симонов заявил, что впервые в жизни увидел плачущих депутатов.

«В конце кто-то выбегал, чтобы утереть слезы, кто-то просто плакал. Это было трогательно, депутаты оказались очень душевными, непривычно было их видеть», — поделился режиссер.

Военная драма «Малыш» рассказывает о молодом парне из Донецка, который решил пойти добровольцем на СВО. В главной роли звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный. Прототипом его персонажа стал Павел Черток с позывным «Малыш».

26 февраля в Москве прошел первый премьерный показ военной драмы «Малыш». Во время презентации проекта Калюжный отметил, что за время съемок фильма он научился по-другому смотреть на жизнь.

По словам Калюжного, он начал ценить разные моменты, обрел новых друзей и прошел курс молодого бойца.

